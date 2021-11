Kurzurlaub in Saalbach-Hinterglemm

Zum 10. Geburtstag der SN-Card verlosen wir 2 Nächte im Doppelzimmer inklusive Halbpension im Hotel Unterschwarzachhof in Saalbach-Hinterglemm.

Erleben Sie zwei Nächte im Doppelzimmer inklusive Halbpension im Hotel Unterschwarzachhof in Saalbach-Hinterglemm.

Mitten in der Natur liegt der Unterschwarzachhof, das ideale Urlaubsziel im Sommer wie im Winter für all jene, die Abwechslung, Erlebnis, Freiheit sowie Spaß und Natürlichkeit lieben. Das Vier-Sterne-Superior-Hotel liegt in traumhafter Alleinlage und bietet einen herrlichen Mix aus Wellness, exklusiver Kulinarik sowie Zimmer mit einer einzigartigen Liebe zum Detail. Ein abwechslungsreiches Kinder- und Animationsprogramm sowie ein spektakuläres Wochenprogramm stellt Sie täglich vor neue Erlebnisse und Möglichkeiten die Landschaft zu entdecken.

Herzhafte Kulinarik und Schmankerl von der hauseigenen Landwirtschaft erwarten Sie. Einzulösen im Zeitraum Mai bis November 2022 (ausgenommen Juli und August).

SN-Card-Gewinnspiel:

Gewinnen Sie mit etwas Glück zwei Nächte im Doppelzimmer inkl. Halbpension im Unterschwarzachhof (einzulösen von Mai bis November 2022 - ausgenommen Juli und August).

Teilnahmeschluss ist der Sonntag, der 5. Dezember 2021.

Kontakt und Infos:

Hotel Unterschwarzachhof

Schwarzacherweg 40

5754 Saalbach-Hinterglemm

Tel.: +43 6541 / 6633

hotel@unterschwarzach.at

www.unterschwarzach.at

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

Über die SN-Card