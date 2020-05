Endlich Tapetenwechsel für Frauen: Immunpower oder Abnehmen mit Sommerfrische-Feeling. Gewinnen Sie einen wohltuenden Aufenthalt im Gesundheits- und Wohlfühlresort exklusiv für die Frau.

Wir Frauen sind anders: Wir verlangen viel von uns, wollen alles im Griff haben. Dass auch unsere Gesundheit anders ist, rückt immer mehr ins Blickfeld der Medizin. Ein einfaches Wellness-Wochenende reicht nicht aus, um uns Frauen Entspannung zu schenken, uns schlank und attraktiv, fit und beschwerdefrei zu halten.

Wir brauchen einen Rückzugsort, der mehr ist als ein gutes Wellness-Hotel. Deshalb ist la pura das einzige Women's-Health-Resort in Europa, das rundum auf weibliche Bedürfnisse zugeschnitten ist: Ein Vier-Sterne-Superior-Resort nur für Frauen, das Wohlfühlen und Gesundheit verbindet. In Gars am Kamp, inmitten der puren Natur des österreichischen Waldviertels, wurde ein frauenspezifisches Konzept entwickelt.

Buchungstipp: Für den schnellen Push nach einer anspruchsvollen Zeit der Mehrfach-Belastung gibt das neue 2-Nächte-Paket "Immunsystem stärken" (2 Nächte ab 499 Euro) für Frauen.

Infos & Buchung:

la pura - women's health resort kamptal

Hauptplatz 58

Gars am Kamp

E-Mail: reservierung@lapura.at

Tel.: +43 2985 / 2666-0

www.lapura.at

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 3 Nächte für zwei Damen im Superiorzimmer inkl. GourMed® Cuisine Vollpension, Nutzung des Ladies Spa inkl. persönliche Spa-Ausstattung, je eine Unterwasser Extensions-Therapie gegen Verspannungen sowie gratis Teilnahme am Aktiv- und Sportprogramm und vieles mehr.





Teilnahmeschluss ist am Sonntag, den 7. Juni 2020.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

Über die SN-Card

SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.





Quelle: SN