LEGOLAND®: Exklusive "Sneak Preview"-Verlosung

Gewinnen Sie eine exklusive Übernachtung für vier Personen am 24. März - noch vor dem offiziellen Saisonstart - im LEGOLAND® Deutschland Resort! Erleben Sie fabelhafte Höhenflüge durch die neue Welt von LEGO® MYTHICA!

Das LEGOLAND® Deutschland Resort in Bayern startet am 25. März mit der größten Erweiterung seit Bestehen des Familienfreizeitparks in die Saison 2023 und eröffnet seinen elften Themenbereich. LEGO® MYTHICA entführt in eine wunderbare Parallelwelt mit fantastischen Fabelwesen, atemberaubender Action und voller mythischer Energie.

Highlight ist die spektakuläre Flügel-Achterbahn "MAXIMUS - Der Flug des Wächters", die mit Kopfüber-Elementen und nach innen geneigten Spiral-Bewegungen besonders bei älteren Kids bis ins Teenager-Alter für Adrenalin sorgt. Echtes Freefall-Feeling bieten die "Fire & Ice Tower" auch für die jüngeren Gäste und 14 mythische Fabelwesen aus 1,5 Millionen LEGO Steinen bringen die ganze Familie zum Staunen.

Kontakt & Infos:

LEGOLAND® Deutschland Freizeitpark GmbH

LEGOLAND Allee

D-89312 Günzburg

Service-Tel.: +49 8221 / 257 355 0 (Mo.- Fr-.: 8-18 Uhr)

www.legoland.de

SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen* eine exklusive Vorab-Übernachtung für 4 Personen im Pirateninsel Hotel im LEGOLAND® Feriendorf am Freitag, 24. März 2023, sowie Tageskarten für den Samstag, 25. März, dem offiziellen Saisonstart vom LEGOLAND® Deutschland. Nach dem Frühstück geht's in den Park, um die Eröffnungszeremonie mit den LEGO Helden zu erleben. Im Anschluss bleibt den ganzen Tag, LEGO MYTHICA mit den neuen Attraktionen sowie alle weiteren zehn Themenbereiche des Familienfreizeitparks zu genießen.

*Die Barauszahlung oder der Weiterverkauf sind nicht möglich, der Gewinn ist ausschließlich am 24./25. März 2023 einlösbar.