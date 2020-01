"Little Women": Tickets und Soundtrack gewinnen

Greta Gerwig adaptiert den weltberühmten amerikanischen Literaturklassiker von Louisa May Alcott mit einem einmaligen Schauspiel-Ensemble - das Historiendrama startet am 31. Jänner in den österreichischen Kinos.

SN/©sony pictures entertainment „Little Women“: Erzählt wird die Geschichte von vier Schwestern in der Zeit nach dem amerikanischen Bürgerkrieg.

Kurzinhalt:

Der Film erzählt von den Wünschen, Träumen und Gefühlen von vier jungen Frauen zur Mitte des 19. Jahrhunderts, die heute so modern wirken wie je zuvor. Regisseurin und Drehbuchautorin Greta Gerwig gelingt mit ihrer Adaption ein wahrhaft außergewöhnlicher Film voller Leidenschaft und Energie. Filminfos: www.sonypictures.de Hier geht's zum Filmtrailer SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 3 x 2 Tickets für "Little Women" (Kino und Vorstellung nach Wahl) und 3 CDs mit dem Soundtrack. Teilnahmeschluss ist der Dienstag, 4. Februar 2020. Falls Sie keine Möglichkeit zur Teilnahme am Gewinnspiel sehen, bitte hier klicken. Über die SN-Card SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten. Quelle: SN