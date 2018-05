Luis & die Aliens

Der entzückende Animationsfilm startet am 25. Mai in den österreichischen Kinos. Jetzt mitspielen und einen Maxi Micro DELUXE Scooter inklusive Kinotickets gewinnen!

Kurzinhalt: Der 12-jährige Luis Sonntag staunt nicht schlecht, als die drei niedlichen Aliens Mog, Wabo und Nag mit ihrem UFO aus Versehen in seinem Haus eine Bruchlandung hinlegen. Sie sind auf die Erde gekommen, um über den Home-Shopping-Kanal all die schönen Dinge zu kaufen, die sie im All als Fernsehübertragung abgefangen haben. Luis erklärt sich bereit, ihnen zu helfen, und im Gegenzug erleichtern die drei kleinen Außerirdischen ihm das Leben.

Ab Freitag, 25. Mai 2018 nur im Kino! In 3D!

Hier geht's zum Trailer

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 1 x Maxi Micro DELUXE Scooter (purple MMD025) und 1 x 2 Kinotickets.

Hier am Gewinnspiel teilnehmen.

Teilnahmeschluss ist am Montag, 4. Juni 2018.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

(SN)