Mit ihrem Musikprojekt LUNGO4 haben David Pfeifenberger, Max Prodinger, Stefan Wagger und Hubert Pfeifenberger die Herzen ihrer Fans im Sturm erobert. Wir verlosen exklusiv 5 x 2 Super-VIP-Tickets für das Konzert am 21. Oktober in Altenmarkt!

Wenn sich vier Männer mit guten Stimmen & einer soliden musikalischen Ausbildung treffen, liegt der Gedanke nahe, gemeinsam etwas zu unternehmen. Im Idealfall entsteht eine neue Gruppe, die sich sehen & hören lassen kann.

Genau dies ereignete sich im Januar 2021 im Rösslgut in Zederhaus als Hubert Pfeifenberger mit Stefan Wagger, Opernsänger Max Prodinger & David Pfeifenberger Lungo4 gründete. Dort, wo sich Unterhaltungsmusik & Oper treffen, entsteht Operatic Pop, auch bekannt unter dem Begriff "Popera" oder "Crossover".

Auf musikalische Begleitung können die vier Sänger auf Wunsch verzichten, gesungen wird im A-capella Chor aber es wird auch zu instrumentaler Musik gesungen. Nach ausverkauften Bühnen im Lungau und auf Schloss Höch in Flachau sind die vier Vollblutmusiker mittlerweile auf nationalen und internationalen Bühnen angekommen.

SN-Card-Gewinnspiel:

Es werden exklusiv 5 x 2 Super-VIP-Tickets à 59 Euro für das LUNGO4-Konzert am Freitag, 21. Oktober 2022 um 20 Uhr in der Festhalle in Altenmarkt. Das Ticket beinhaltet den Eintritt, ein Getränk sowie eine handsignierte CD.

Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

1. Möglicherweise verwenden Sie einen veralteten Browser. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, eine aktuelle Browserversion zu nutzen.

Google Chrome

Firefox

2. Sie können mit Ihrer Mailadresse nur ein Mal teilnehmen.

Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 16. Oktober 2022.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

