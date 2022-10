"I have a dream" - diesen Satz hat wohl jeder schon einmal gehört. Wer ist der Mann hinter den berühmten Worten? Was hat ihn angetrieben, was hat er bewirkt? Und was bedeutet sein Werk für uns heute? Davon erzählt das Chormusical Martin Luther King, das am 26. Oktober 2022 in der Salzburgarena aufgeführt wird.

In einer Mischung aus Gospel, Rock 'n' Roll, Motown und Pop bringt das Chormusical die Geschichte des vor 50 Jahren ermordeten Baptistenpastors und Friedensnobelpreisträgers King, der für eine Welt kämpfte, die die Menschen nicht nach Hautfarbe, sondern nach Charakter beurteilt, auf die Bühne. Die mitreißende Show mit bewegenden Melodien nimmt die Zuschauer klanglich mit in die 60er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Eine Zeit, die überraschend viele Parallelen zu unserer Gegenwart hat. Mehr Infos finden Sie hier SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen 4 x 2 VIP-Tickets für "Martin Luther King - Chormusical" am Mittwoch, dem 26. Oktober 2022, um 19 Uhr in der SN-Loge der Salzburgarena (inklusive Catering).

