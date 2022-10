"Meine Chaosfee & ich" ist ein quirliger Animationsspaß, der kleine und große Kinofans und Feen aller Art gleichermaßen mit viel Herz, Humor, Action und Sinn für Freundschaft und Familie begeistern kann - ab 14. Oktober im Kino!

Ein Mädchen in der grauen Großstadt, das lieber wieder aufs Land in die Natur möchte und eine durch die Zahnfeeprüfung gerasselte Fee, die sich in die Menschenwelt verirrt hat - ein perfektes Duo für ein Abenteuer voller zauberhaftem Chaos und blühender Fantasie!

Gemeinsam müssen sie eine grüne Oase in der Großstadt retten und ein geheimes Portal in die Feenwelt finden. Dabei lernen Violetta und Maxie, dass mit den richtigen Freunden alles möglich ist. Neben der Chance, sich für ein wichtiges Stück Natur einzusetzen, kriegen die beiden ungleichen Heldinnen auch die Möglichkeit, Maxies neue Patchwork-Familie näher zusammenzubringen.

SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen zum Filmstart von "Meine Chaosfee & ich" 5 x 2 Kinogutscheine (Vorstellungstermin & Kino nach Wahl) und Tattoovorlagen.

Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

1. Möglicherweise verwenden Sie einen veralteten Browser. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, eine aktuelle Browserversion zu nutzen.

Google Chrome

Firefox

2. Sie können mit Ihrer Mailadresse nur ein Mal teilnehmen.

Teilnahmeschluss ist Donnerstag, der 13. Oktober 2022.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

Über die SN-Card