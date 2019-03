Mit Petit Bateau zu den Kinderfestspielen

In Kooperation mit der Philharmonie Salzburg lädt Petit Bateau fünf Familien (je 1 Erwachsener & 1 Kind) am 24. März zum Familienkonzert mit den Hollerstauden ein.

Es ist eine spielerische, fröhliche und fabelhafte Welt mit Mode und Accessoires für Kinder, die den französischen Kindermode-Experten Petit Bateau auszeichnet.

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 5 x 2 Tickets für das Frühlingskonzert am Sonntag, dem 24. März 2019, in der Großen Universitätsaula in Salzburg (15 Uhr) und je ein Petit Bateau Outfit im Wert von je 150 Euro für die kleinen Gäste.

Infos & Kontakt:

Petit Bateau

Rathausplatz 1

5020 Salzburg

www.petit-bateau.de





Teilnahmeschluss ist Dienstag, der 19. März 2019.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

Quelle: SN