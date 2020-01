Das kleine Theater und die SN laden zur Gratis-Generalprobe von "Mitterbachkirchen" ein!

Ein Bürgermeister in Nöten! Alle wollen etwas von ihm, nur seine Frau will nichts mehr von ihm wissen. Er sucht Trost bei einer vermeintlichen russischen Oligarchin. Dadurch wird er erpressbar. Doch erpressbar sind fast alle in Mitterbachkirchen, denn jeder hat seine persönliche Portion Dreck am Stecken. Es geht um viel Geld, das durch den Bau der Freizeitanlage "Alpine Dreaming", in den Ort fließen soll. Dass das ganze Geschäft über eine zweifelhafte Agentur läuft, macht die Sache nicht einfacher. Wer gewinnt? Wer verliert? Und welche Rolle spielt der geheimnisvolle Investor im Hintergrund?

In Peter Blaikners neuer Komödie (Uraufführung!) wird dem Publikum beste Unterhaltung und ein Lachmuskeltraining bis zum Schluss geboten. Denn Mitterbachkirchen ist überall!



SN-Card-Gewinnspiel:

Unter allen Abonnenten, Newsletter-Empfängern (Anmeldung auf www.SN.at/newsletter) und Gewinnspiel-Teilnehmern werden 50 x 2 Freikarten für die Generalprobe von "Mitterbachkirchen" am Mittwoch, dem 22. Jänner 2020, um 19 Uhr im kleinen Theater verlost.

Mitspielen bis 16.01.2020

Infos & Kartenbuchung unter:

Mail: office@schauspielhaus-salzburg.at

Telefon: +43 662 / 8085-85

www.schauspielhaus-salzburg.at



