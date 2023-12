Nachhaltiger Skiurlaub in Leogang

Wo Winterurlaub grün wird und Kinder kostenlos Skifahren lernen. Das Biohotel Rupertus Leogang: 100 Prozent bio, regional, nachhaltig & ein Herz für "Snow Kids". Jetzt mitspielen und traumhaften Skiurlaub gewinnen!

Das familiengeführte klimaneutrale Biohotel Rupertus hat nicht umsonst 2023 den SPA Star Award fürs Green-Konzept gewonnen. Im Mittelpunkt stehen Nachhaltigkeit, Regionalität und 100 Prozent Bio, selbst im 2022 neu gebauten Wellnessbereich.

Dazu gibt's Bio-Kulinarik und Hauben-Küche ohne Food-Waste, täglich gleichberechtigt "klassisch" wie vegan.

Ganz neu: Das Pilotprojekt "Kids on Ski" für absolute Skianfänger zwischen 3 und 5 Jahren. Dabei bekommen die Kids alles kostenfrei: 5 Halbtages-Anfängerskikurse am Vormittag, Skipass und Skiverleih für 6 Tage und 7 Übernachtungen inklusive der gebuchten Verpflegung im Zimmer der Eltern. Denn wer später ein großer Skifahrer werden will, muss früh starten! Im Rupertus liegen nach dem Motto "Ski-In, Ski-Out" 270 Abfahrtskilometer direkt vor der Haustür.

Kontakt & Infos:

Biohotel RUPERTUS

5771 Leogang

Tel. +43 6583 / 8466

info@rupertus.at

www.rupertus.at



