NEU im Kino: "Deadpool 2"

Auf der Suche nach neuer Schärfe in seinem Leben muss Wade gegen Ninjas, die Yakuza und eine Horde sexuell aggressiver Hunde kämpfen - jetzt nur im Kino!

Kurzinhalt: Die Quasselstrippe unter Marvels Söldnern kehrt zurück! Größer, besser und gelegentlich sogar ohne Hose. Als ein Supersoldat in mörderischer Mission auf den Plan tritt, sieht sich Deadpool gezwungen, Werte wie Freundschaft und Familie zu überdenken. Zudem muss er sich darüber im Klaren werden, was es heißt, ein Held zu sein - und dabei ganz nebenbei 50 Shades of Hintern versohlen.

Infos & Trailer: www.deadpool2kinotickets.at

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden ein Sony Xperia XA1 Smartphone und "Deadpool 2"-Goodies (1 x Deadpool 2 Tea Towel und 1 x Deadpool 2 Swear Jar).

Hier am Gewinnspiel teilnehmen.

Teilnahmeschluss ist am Dienstag, 22. Mai 2018.

Über die SN-Card SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.

(SN)