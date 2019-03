Zum zweiten Mal bringt das Residenzorchester der Osterfestspiele sein junges Dresdner Erfolgsprogramm "Ohne Frack auf Tour" nach Salzburg. Erleben Sie am 11. April vielfältige, musikalische Highlights in zehn Salzburger Lokalen!

Für einen Abend verlässt die Staatskapelle das Festspielhaus, um die rechte Altstadt unsicher zu machen. Kammermusikalische Ensembles spielen in mehreren Lokalen zwischen Linzer Gasse und Dreifaltigkeitsgasse eigens zusammengestellte Programme, die von klassischer Musik über Filmmusik und Tango alles beinhalten können. Bei freiem Eintritt sind die Zuhörer eingeladen, die Musiker der Staatskapelle Dresden am Rande der Osterfestspiele in entspannter Atmosphäre und aus nächster Nähe zu erleben.

RUNDE 1: 19.30-20.00 Uhr, danach 30 Minuten Pause

RUNDE 2: 20.30-21.00 Uhr, danach 30 Minuten Pause

RUNDE 3: 21.30-22.00 Uhr

Flyer-Download

Das in Dresden entwickelte Erfolgsformat beweist einmal mehr das leidenschaftliche Engagement der Mitglieder des Orchesters, wenn es darum geht, neues Publikum für die Musik und ihre Arbeit zu begeistern. Die Volkswagen AG ist Sponsor der Veranstaltung "Ohne Frack auf Tour".

Termin: Donnerstag, 11. April 2019, ab 19.30 Uhr, zehn Lokale in der Rechten Altstadt.

Mehr Infos zur Veranstaltung finden Sie hier.

SN-Card-Gewinnspiele:

1) Verlosung eines exklusiven Tischs für 3 x 2 Gäste, in einem der Lokale inklusive einer kleinen Erfrischung (Veranstaltung am 11. April).

2) Exklusive Einladung von zwei Gewinnern zur öffentlichen Generalprobe der "Meistersinger von Nürnberg" ins Festspielhaus (12. April).

Teilnahmeschluss ist der Montag, 8. April 2019.

Quelle: SN