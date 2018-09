ONE SHOT & Casino-Golftage

Golffans und Glückspilze aufgepasst: In der Ferienregion Zell am See-Kaprun wird von 13. bis 16. September 2018 ein spannendes Programm rund um den weißen Ball geboten.

Mit einem Schlag 100.000 Euro gewinnen - ein Traum? Im Rahmen des ONE SHOT bei den Casino-Golftagen in Zell am See-Kaprun kann er wahr werden. An drei Abenden von Donnerstag, 13., bis Samstag, 15. September, kann jeder - egal ob Nichtgolfer, Anfänger oder Amateur, mit Ausnahme von Profis - versuchen, mit einem Schlag von der Casino-Terrasse in Zell am See ins Loch auf ein schwimmendes Inselgrün am Zeller See zu treffen. Ein Hole-in-One bringt 100.000 Euro! Erleben Sie die einzigartige Stimmung im Casino direkt am See und versuchen Sie Ihr Glück bei einem Abschlag.

Infos zu ONE SHOT und den Casino-Golftagen in Zell am See-Kaprun und Buchungen: www.zellamsee-kaprun.com/oneshot

Tel.: +43 6542 / 770

Für Interessenten werden Pauschalpakete von verschiedenen Hotels einschließlich Turnierteilnahmen im Rahmen der Casino-Golftage geboten.

SN-Card-Gewinnspiel:

SN-Card-Inhaber können exklusiv 10 Tickets für einen Abschlag beim ONE SHOT gewinnen. Bei den Tickets sind Casino-Jetons im Wert von 15 Euro inkludiert.

Teilnahmeschluss ist am Dienstag, 11. September 2018.

