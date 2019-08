ONE SHOT & Casino-Golftage

Mit einem Schlag 100.000 Euro gewinnen - ein Traum? Golffans und Glückspilze aufgepasst: In der Ferienregion Zell am See-Kaprun wird an den Wochenenden vom 5. bis 14. September ein spannendes Programm rund um den weißen Ball geboten.

An den Abenden von 5. bis 7. September und am 13. und 14. September kann jeder, egal ob Nichtgolfer, Anfänger oder Amateur - mit Ausnahme von Profis - versuchen, mit einem Schlag von der Casino-Terrasse auf ein schwimmendes Inselgrün einzulochen. Ein Hole-in-one bringt 100.000 Euro! Erleben Sie die einzigartige Stimmung im Casino direkt am See und versuchen Sie Ihr Glück beim Abschlag.

Golfturniere mit dem Gewinn eines AUDI, Greenfee-Packages, das Schmitten Downhill-Golfevent sowie das Highlight der "ONE SHOT", bei dem man mit einem Hole-in-One 100.000 € gewinnen kann stehen auf dem Programm.

SN-Card-Gewinnspiel:

SN-Card-Inhaber können exklusiv 10 Tickets für einen Abschlag beim ONE SHOT gewinnen. Bei den Tickets sind Casino-Jetons im Wert von 15 Euro inkludiert.

Infos zu ONE SHOT und den Casino-Golftagen in Zell am See-Kaprun & Buchungen:

www.zellamsee-kaprun.com/oneshot

Tel.: +43 6542 / 770

Für Interessenten werden Pauschalpakete von verschiedenen Hotels einschließlich Turnierteilnahmen im Rahmen der Casino-Golftage angeboten.



Teilnahmeschluss ist der Montag, 2. September 2019.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.



Quelle: SN