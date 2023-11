Ein Wintertraum mit 5 Sternen

Lust auf Kulinarik- und Wellness-Sternstunden? Das familiengeführte 5-Sterne Ortner's Resort in Bad Füssing wurde jüngst beim "European Health & Spa Award" zum "Best Hotel (Resort) Spa in Germany" gekürt. Wir verlosen exklusiv unter unseren SN-Card-Abonnent:innen einen romantischen Wellnessurlaub!

Bayerns größtes Hotel-Thermenresort am Ortsrand von Bad Füssing setzt Maßstäbe: Zählt das familiengeführte Ortner's Resort doch weit über die Landesgrenzen hinaus zu den besten Spa- und Wellness-Häusern und wurde jüngst als "Best Thermal Resort" in Europa ausgezeichnet. Der Schatz des Hauses ist das eigene Heilwasser: Das kostbare Nass aus 960 Metern Tiefe mit spürbarer Wirkung auf Körper und Geist wird im Ortner's opulent in Szene gesetzt: Goldene Säulen treffen auf Spiegel und Altholz, das Anthrazit einer Steinwand aufs leuchtende Blau von sechs Pools. 400 m² Wasserfläche werden tagtäglich von 100.000 Liter frischem Heilwasser aus der hauseigenen Quelle gespeist - mit herrlich warmen 32 bis 37 Grad. In Ortner's Thermenwelt fühlt man sich fast wie in 1001 Nacht! Besonders märchenhaft wird's, wenn die Monate dunkler werden: Dann flackern im Thermal-Außenbereich Fackeln zum nächtlichen Bad bis um 22 Uhr. Überall wärmen Kaminfeuer, unzählige Kuschelnischen und Daybeds mit golden glänzenden Kissen laden zum Nachruhen ein. Der Winter im Ortner's ist an Romantik schwer zu überbieten. Ergänzt durch den Glanz unzähliger Veranstaltungen von Winzerabenden bis zum Adventscafé, das an den ersten beiden Dezember-Wochenenden im "Wirt z'Füssing" zelebriert wird: Im stimmungsvollen Gebäude mit Hütten-Feeling warten nicht nur eine Adventausstellung, sondern auch Kuchen, Torten und Weihnachtsbäckerei der drei Ortner's Konditorinnen, die Gäste zum Schwelgen bringen. Kontakt & Infos:

Ortner's Resort

Pockinger Straße 1-7

D-94072 Bad Füssing

Tel.: +49 8531 / 279-0

Mail: info@ortners-resort.com

www.ortners-resort.com SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden zwei Nächte für zwei Personen inklusive Genuss-Halbpension im 5-Sterne Resort Ortner's in Bad Füssing (Deutschland).

Firefox Teilnahmeschluss ist Sonntag, 3. Dezember 2023. Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

