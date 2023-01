Lust auf Kulinarik- und Wellness-Sternstunden? Das familiengeführte 4 Sterne superior Ortner's Resort in Bad Füssing wurde jüngst beim "European Health & Spa Award" zum "Best Hotel (Resort) Spa in Germany" gekürt. Den Silber-Platz gab's in Europa. Wir verlosen einen Wellnessurlaub für zwei Personen!

Wer die größte hoteleigene Thermenwelt Bayerns betritt, staunt: Dunkelblau leuchten sechs Pools auf 400 m² Wasserfläche, in die tagtäglich 100.000 Liter frisches Heilwasser aus der hauseigenen Thermalquelle fließen. Dazu harmonieren goldene Säulen, prächtige Lüster und Altholz. In solch opulenter Umgebung darf man sich fühlen wie im Märchen! Noch mehr Luxus gibt's in der "Quelle der Gesundheit" und in der "Quelle der Schönheit und Balance" mit regionalen Signature-Treatments. Ist doch Familie Ortner selbst tief verwurzelt in ihrer Heimat. Das schmeckt man auch beim kulinarischen Dine Around: Wer zum mediterran geprägten Fine Dining im neuen Kulinarik-Paradies "1846" mal Abwechslung braucht, kann im "Wirt z'Füssing" in Schnitzel und Kaiserschmarrn schwelgen. Oder in der Vinothek "Zur Weinpress" zum Flammkuchen deutsche, österreichische und italienische Weine kosten. Herrlicher Wohlfühl-Komfort erwartet in 121 Zimmern und Suiten. Kontakt & Infos:

Ortner's Resort

Pockinger Straße 1-7

D-94072 Bad Füssing

Tel.: +49 8531 / 279-0

Mail: info@ortners-resort.com

www.ortners-resort.com SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden zwei Nächte für zwei Personen inklusive Halbpension im Ortner's Resort in Bad Füssing. Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 29. Jänner 2023. Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.