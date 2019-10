2021 ist es wieder so weit: Otto Waalkes tut das, was er am liebsten tut und am besten kann: Er geht live auf Tour und ist am 14. Mai 2021 in der Salzburgarena zu sehen.

In zwei Etappen, Frühjahr und Herbst, wird er ungefähr 100 Konzerte in Österreich, Deutschland, Italien, Luxemburg und der Schweiz geben. Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, Ottos Besuch zu entgehen - man besucht selbst eines seiner Konzerte und schaut sich die Legende live an. Denn eine Legende ist Otto längst. Der Zusatz "Live" betont lediglich, dass es sich bei Otto um eine lebende Legende handelt. Der Vorteil an lebenden Legenden ist, dass man sie sich noch live anschauen kann. Der Nachteil: Man muss sie einfach gesehen haben: OTTO Live. Otto hat immerhin das feuchte Lispeln gesellschaftsfähig gemacht - seine Stimme ist selbst dann unverkennbar, wenn er sie einem gelben Faultier wie Sid oder einem grünen Monster wie dem Grinch leihweise überlässt. Gut möglich, dass Otto demnächst wieder persönlich auf der Leinwand erscheinen wird. Eine Verfilmung der TV-Serie "Catweazle" ist in Planung. Termin: 14. Mai 2021, 20.07 Uhr, Salzburgarena Infos & Tickets SN-Card-Gewinnspiel:

Die "Salzburger Nachrichten" verlosen unter allen Abonnenten, Newsletter-Empfängern und Gewinnspiel-Teilnehmern 10 x 2 Tickets für "Otto Live - Tournee 2021". Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 17. November 2019. Über die SN-Card SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.

Quelle: SN