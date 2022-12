60 regionale und saisonale Rezepte für das ganze Jahr - das perfekte Weihnachtsgeschenk für Ihre Liebsten! Sichern Sie sich jetzt das neue Kochbuch "Soulfood & Superfood" von Internetstar Paulina Wallner.

Kürzlich erschien das erste eigene Kochbuch der Salzburger Fitness-YouTuberin Paulina Wallner. Das Besondere: Alle Fitness-Rezepte in ihrem Kochbuch sind regional & saisonal. Die Gerichte benötigen kein weit gereistes Superfood aus aller Welt, sondern ganz im Gegenteil. Paulina stellt die regionale Küche in den Vordergrund und zeigt, was unsere heimischen Produkte zu bieten haben.

Neben den vielfältigen Rezepten findet man jede Menge Wissen rund um eine gesunde und ausgewogene Ernährung und hilfreiche Tipps, die regionales und saisonales Kochen erleichtern.

Das Kochbuch mit 196 Seiten ist im Onlineshop um nur 29,95 Euro erhältlich.

SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen exklusiv fünf Kochbücher "Soulfood & Superfood" von Paulina Wallner.

Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

1. Möglicherweise verwenden Sie einen veralteten Browser. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, eine aktuelle Browserversion zu nutzen.

Google Chrome

Firefox

2. Sie können mit Ihrer Mailadresse nur ein Mal teilnehmen.

Teilnahmeschluss ist Freitag, der 6. Jänner 2023.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

Über die SN-Card