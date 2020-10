Wie weit reicht grenzenlose Mutterliebe? Regisseurin und Drehbuchautorin Katrin Gebbe geht dieser Frage in ihrem neuen Filmdrama "Pelikanblut - Aus Liebe zu meiner Tochter" intensiv, berührend und furchtlos nach - ab 16. Oktober nur im Kino!

Kurzinhalt: Wiebke betreibt nicht nur einen eigenen Reiterhof, auf dem unter anderem Polizeipferde trainiert werden, sondern adoptierte mit Nicolina auch schon einmal ein osteuropäisches Mädchen - mit Erfolg. Ihr neuer Schützling, die fünfjährige Raya, macht es ihr da nicht ganz so einfach. Während selbst Neurologen glauben, dass eine Besserung nur noch in einer spezialisierten Einrichtung erfolgen kann, will Wiebke nicht aufgeben - und greift dabei zu immer extremeren Methoden.

Filmstart ist am 16. Oktober 2020.

Filminfos & Trailer: www.pandafilm.at

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 10 x 2 Kinogutscheine für den Film "Pelikanblut - Aus Liebe zu meiner Tochter" (Kino und Vorstellungstermin nach Wahl).

Teilnahmeschluss ist Mittwoch, der 14. Oktober 2020.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

Quelle: SN