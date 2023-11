Karten für "Das Phantom der Oper" gewinnen!

Das Musical-Highlight von Sasson/Sautter kommt am Dienstag, 9. Jänner 2024, ins Haus für Mozart mit einer hochkarätigen Starbesetzung und in einer komplett neuen musikalischen Bearbeitung! Wir verlosen 6 x 2 Tickets an unsere SN-Abonnent:innen!

BILD: SN/FARIDEH_FOTOGRAFIE DAS PHANTOM DER OPER mit Deborah Sasson und Uwe Kröger (im Bild).

Nach dem überragenden Erfolg der Tournee 2022/23 wurde die Produktion aufgrund der Qualität der Darsteller, der Musik und des spektakulären Bühnenbildes von Sonnenklar TV mit der Goldenen Sonne 2023 für bestes Musical ausgezeichnet. Auf Wunsch ihrer Fans konnte Weltstar Deborah Sasson ein weiteres Mal für die Rolle der Christine gewonnen werden. Das Publikum und die Presse feiern allerorts das Zusammenspiel der Sängerin mit Deutschlands Musicalstar Nummer 1, Uwe Kröger, der wieder die Rolle des Phantoms übernehmen wird. Christine ist von zwei faszinierenden Männern hin- und hergerissen, ihrem geheimnisvollen Mentor, dem Phantom der Oper, und ihrer Jugendliebe, dem reichen und attraktiven Grafen Raoul. Ein echtes Musicalhighlight, das am Dienstag, den 9. Januar 2024 im Haus für Mozart in Salzburg zu Gast sein wird! Hier geht's zum SN-Card-Vorteil SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen 6 x 2 Tickets für "Das Phantom der Oper" am Dienstag, dem 9. Jänner 2024 um 20 Uhr im Haus für Mozart.

Firefox Teilnahmeschluss ist Dienstag, 28. November 2023. Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

