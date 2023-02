Vier Hände, drei Instrumente, zwei Stimmen und eine Bühne. Das ist Pizzera & Jaus und das ist "Comedian Rhapsody". Erleben Sie ihr drittes Programm live als VIP-Gast am 12. März in der VIP-Loge der "Salzburger Nachrichten" in der Salzburgarena!

Die Emotionsdealer Ihres Vertrauens singen, rappen und fideln sich für ihr Publikum wieder durch alle Genres, die die Musikwelt zu bieten hat. Ihr drittes Programm ist ein Unterhaltungs-Überfall für alles und jeden, das Klang und Namen hat. Und mit was? Mit Recht! Und ohne Genierer … Mehr Infos gibt es hier. SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen 3 x 2 VIP-Tickets für "Pizzera & Jaus" am Sonntag, 12. März 2023, um 18.30 Uhr (Einlass ab 16.30 Uhr) in der SN-Loge der Salzburgarena (inklusive Catering).

Firefox Teilnahmeschluss ist der Mittwoch, 1. März 2023. Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

