Poetry-Slammerin Julia Engelmann

Die 26-jährige Bremerin ist ein Multitalent: Ihr Debütalbum "Poesiealbum" stieg prompt auf Platz 9 der Albumcharts ein und enthält 14 wundervolle Songs mit diesem besonderen "engelmannschen" Wortzauber. Jetzt mitspielen und gewinnen!

Julia Engelmann begeistert ein Millionenpublikum. Nach ihrem liebevoll gestalteten Programm "JETZT, BABY - Poesie und Musik", das über 50.000 Besucher anzog wird Julia Engelmann 2018 mit einem neuen Live-Programm im Herbst durchstarten. Sie ist Deutschlands berühmteste Poetry-Slammerin, erfolgreiche Vollzeitpoetin, dreifache Spiegelbestsellerautorin und gilt als Stimme ihrer Generation.

2018 verspricht Julia Engelmann, weitere Titel Ihres "Poesiealbums" sowie eine große Auswahl an neuen und bekannten Texten in einer passend authentischen Bühnenshow zu präsentieren - live zu sehen am Dienstag, dem 27. November 2018 um 20 Uhr im Salzburg Congress.

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 2 Bücher "Jetzt, Baby" und 2 CDs "Poesiealbum" von Julia Engelmann.

Mehr Infos zur Veranstaltung in Salzburg finden Sie hier:



Teilnahmeschluss ist am Montag, 3. September 2018.

