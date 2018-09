"Predator - Upgrade"

Die explosive Neuauflage der Predator-Reihe von Shane Black startet am 13. September in den Kinos. Zum Filmstart verlosen wir einen AREA-47-Gutschein für zwei Personen!

Kurzinhalt:

Die Predators, eine hochgerüstete und technologisch weit überlegene Spezies von Alien-Jägern, sind zurück und sorgen auf der Erde für Ärger, weil ein kleiner Junge (Jacob Tremblay) ihnen versehentlich die Rückkehr ermöglicht hat. Doch dieses Mal sind die Invasoren noch gefährlicher als je zuvor, denn sie haben die DNA anderer Spezies verwendet, um sich genetisch hochzurüsten. Eine chaotische Truppe von Ex-Soldaten, darunter Quinn McKenna (Boyd Holbrook), Traeger (Sterling K. Brown) und Coyle (Keegan-Michael Key) sowie eine Wissenschaftlerin (Olivia Munn) sind schon bald die einzige Hoffnung der Menschheit...

Hier geht's zu den Filminfos

Filmstart ist am Donnerstag, dem 13. September 2018.

SN-Card-Gewinnspiel: Passend zum Filmstart wird ein Gutschein für zwei Personen in der AREA 47 - das Outdoor-Highlight im Ötztal (Infos: www.area47.at) verlost.

Im Paket enthalten sind: Rafting Imster Schlucht, Mega Swing oder Flying Fox bzw. zwei Eintritte in die Water AREA am Tourtag.

Hier am Gewinnspiel teilnehmen.

Teilnahmeschluss ist am Dienstag, 18. September 2018.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.



Quelle: SN