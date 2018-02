Prickelnder Genuss am Valentinstag

Zum diesjährigen "Tag der Liebenden" kreiert das "Kraftwerk" Restaurant in Zell am See ein genussvolles 5-Gänge-Valentinstags-Dinner inklusive Perrier-Jouët-Champagner.

SN/kraftwerk Liebes-Champagner in genussvoller Menü-Begleitung SN/kraftwerk Liebes-Champagner in genussvoller Menü-Begleitung SN/kraftwerk Liebes-Champagner in genussvoller Menü-Begleitung SN/kraftwerk Liebes-Champagner in genussvoller Menü-Begleitung