Purer Bio-Genuss mit PENNY

Kann Bio auch preiswert sein? Mit der Eigenmarke ECHT BIO! zeigt PENNY seit vielen Jahren, wie's geht. Nun startet der Lebensmitteldiskonter eine neue Offensive: Im Frühjahr 2021 wird das Sortiment massiv erweitert und auf über 140 Artikel verdoppelt. "Nachhaltige Bio-Produkte überzeugen mit bester Qualität sowie natürlichem Geschmack, schonen die Umwelt und schützen das Tierwohl. Ich freue mich, dass wir unser Angebot weiter ausbauen. So können wir den Wunsch unserer Kunden und Kundinnen nach einer noch reicheren Auswahl an günstigen und hochwertigen Bio-Lebensmitteln abdecken", so PENNY Geschäftsführer Ralf Teschmit.

Von frischem Obst und Gemüse über Milchprodukte bis zu knusprigem Gebäck - das neue ECHT BIO!-Sortiment von PENNY setzt auf Vielfalt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Artikeln aus Österreich. Viele Waren des ECHT BIO!-Sortiments werden von 36 ausgewählten heimischen Herstellern regional erzeugt. Wer zu ECHT BIO! greift, unterstützt auch den Kampf gegen die Plastikflut. Mit der Initiative "Raus aus Plastik!" verzichtet PENNY bei Obst- und Gemüseprodukten soweit wie möglich auf Verpackungen. Wo eine schützende Hülle notwendig ist, wird auf umweltfreundlichere Alternativen gesetzt. Beispiele dafür sind Distelölfolien bei Karotten, Zellulosenetze bei Zwiebeln und Zitronen sowie Kartontassen und Zellulosefolien bei Cherrytomaten. In Summe wurden im Rahmen der Initiative seit 2018 bereits knapp 40 Tonnen Plastik eingespart. Bis 2030 werden alle Eigenmarkenprodukte auf 100 Prozent umweltfreundlichere Verpackungen umgestellt.

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden zehn ECHT BIO! Körbe von PENNY mit tollen Inhalten:

• 1 x ECHT BIO! Chiasamen

• 1 x ECHT BIO! Haferflocken

• 1 x ECHT BIO! Konfitüre Marille

• 1 x ECHT BIO! Apfelessig

• 1 x ECHT BIO! Honig

• 1 x ECHT BIO! Apfelchips

• 1 x ECHT BIO! Kokosöl

• 1 x ECHT BIO! Olivenöl

• 1 x ECHT BIO! Salatkerne

Hinweis: Falls gerade 1 Produkt nicht verfügbar sein sollte, wird es durch ein anderes Produkt ersetzt wird.

Teilnahmeschluss ist der Samstag, 22. Mai 2021.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.



