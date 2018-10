Die große Querung - von den Seychellen nach Indonesien - der beiden Abenteurer Christian Schiester & Daniela Bärnthaler sehen Sie in einer packenden Dokumentation am Montag, dem 5. November, im Mozartkino.

Der ehemalige Ultra-Marathon-Läufer Christian Schiester sucht eine neue Herausforderung. Nach dem Ende seiner erfolgreichen aktiven Karriere entwickelt sich Schiester vom geduldigen Extremsportler zum extremen Geduldssportler und umrundet gemeinsam mit seiner Freundin Daniela Bärnthaler die Erde. Anders als andere Weltumsegler manövrieren sie ihre Segelyacht "El Toro" allerdings Richtung Osten und größtenteils gegen den Wind.

Die Kinopremiere von "Sail & Run - Die große Querung" findet am Montag, 5. November, im Mozartkino Salzburg statt (Einlass: 18.30 Uhr, Filmstart: 19.05 Uhr).

Und Servus TV präsentiert die zweite Etappe der Weltumseglung in einer packenden Dokumentation am Sonntag, 18. November, um 21.15 Uhr.

Verlost werden 10 x 2 Gästelistenplätze zur exklusiven Premierenveranstaltung im Mozartkino, bei der auch Christian Schiester, Daniela Bärnthaler sowie Moderator Philipp McAllister anwesend sein werden, inkl. Get-together (Food + Drinks).

Außerdem werden 10 x 2 (bzw. für jeden Gast) Bücher zur Dokumentation "Sail & Run - Die große Querung" verlost.

Im Anschluss an die Filmvorführung sprechen Daniela Bärnthaler und Christian Schiester mit dem ServusTV Moderator Philipp McAllister über die Qualen, Freuden und Begegnungen ihrer Reise bevor der Abend bei einem kulinarischen Get Together seinen Ausklang findet.

Quelle: SN