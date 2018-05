Dort laufen, wo für andere der Urlaub beginnt! Mitten im Flughafengeschehen findet am Freitag, 15. Juni, schon zum vierten Mal der Salzburg AIRportlauf statt. Jetzt mitspielen und 10 Startplätze gewinnen!

Die wohl einzigartigste Laufstrecke im Salzburger Laufkalender befindet sich am Flughafen Salzburg. Auf einem neben der Landebahn verlaufenden Rundkurs müssen in einem Zeitfenster von 1,5 Stunden so viele Kilometer wie möglich gesammelt werden. Jeder erlaufene Kilometer - ob in Einzel- oder Teamwertung - wird vom Flughafen "versilbert" und kommt zusammen mit dem Startgeld (10 Euro pro Läufer) der Lebenshilfe Salzburg (Projekt "Betreutes Wohnen" in Wals) zugute.

Auch Überflieger Andreas Goldberger und Ski-Olympiasiegerin Andrea Fischacher schnüren ihre Laufschuhe für den guten Zweck. Die ehemalige Skirennläuferin Alexandra Meissnitzer gibt gemeinsam mit Flughafendirektorin Bettina Ganghofer den Startschuss und schickt die Läufer auf die Strecke.

Infos und Anmeldung unter www.salzburg-airport.com/airportlauf

Achtung: Limitierte Teilnehmeranzahl!

Mitlaufen lohnt sich - einzigartige Kulisse, tolle Stimmung, viel Spaß und das alles für den guten Zweck.

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 10 Startplätze für den AIRportlauf am 15. Juni 2018.

Hier am Gewinnspiel teilnehmen.

Teilnahmeschluss ist am Sonntag, 10. Juni 2018.

