Mit der Premiere des Salzburger Adventsingens am 25. November 2022 wird das adventliche Bühnenwerk zum 1000. Mal im Großen Festspielhaus aufgeführt und durchbricht damit eine fiktive Schallmauer, die in diesem Genre wohl einzigartig ist. Wir verlosen exklusiv 4 x 2 Tickets für die Loge am 10. Dezember um 14 Uhr!

Das diesjährige Stück des Salzburger Adventsingens "Schnee in Bethlehem!" entführt in eine märchenhafte Geschichte und erinnert dabei an glückselige Stunden unserer Kindheit, als die Großmutter ihre uralte, von Generation zu Generation mündlich überlieferte Adventgeschichte erzählte. Denn "es war einmal", dass vor über 2000 Jahren in Bethlehem in jener Nacht der Geburt Christi nach langer Zeit wieder einmal Schnee vom Himmel fiel und alles in frostiger Kälte erstarrte. Nur eine strahlend weiße Schneerose, auch "Christrose" genannt, verkündete fortan neue Hoffnung, neues Leben. Die Geschichte zum Wunder von Christi Geburt wird von rund 150 Mitwirkenden zum Leben erweckt und öffnet die Herzen von rund 2200 Gästen bei jeder Aufführung. Über zwei Millionen Besucher waren bei dieser international renommierten Kulturveranstaltung bereits zu Gast. Termin: 25. November bis 11. Dezember 2022 im Großen Festspielhaus



Weitere Infos und Tickets unter: www.salzburgeradventsingen.at



Verlost werden 4 x 2 Tickets für die Loge im Großen Festspielhaus am Samstag, 10. Dezember, um 14 Uhr. Zusätzlich zu gewinnen gibt es 20 CDs von früheren Produktionen des Salzburger Adventsingens.

Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 20. November 2022. Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.