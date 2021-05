Salzburger Museumswochenende 2021

Endlich ist es wieder soweit! Nach einer Pandemie bedingten Pause im letzten Jahr laden heuer wieder 50 Museen und Sammlungen in Stadt und Land bei freiem Eintritt zum Salzburger Museumswochenende am 29. und 30. Mai unter dem diesjährigen Motto "Museen inspirieren die Zukunft".

Am Samstag werden an 14 Standorten in der Landeshauptstadt, darunter auch das Freilichtmuseum in Großgmain, Kunst- und Kulturschätze gezeigt. Am Sonntag bieten 36 Regionalmuseen Einblicke in ihre Sammlungen. Bei freiem Eintritt von 10 bis 17 Uhr haben die teilnehmenden Einrichtungen an diesen beiden Tagen ein ganz besonderes Programm zusammengestellt: Sonderausstellungen, Erlebnisführungen, kleine Workshops und eine Museums-Roas im Oldtimerbus. Nutzen Sie die einmalige Gelegenheit und erleben Sie die Vielfalt der Salzburger Kulturlandschaft.

Verlost werden je 2 Tageseintritte im Salzburger Freilichtmuseum Großgmain, Museum der Moderne Salzburg und WasserSpiegel Salzburg sowie je ein Gruppeneintritt mit Führung (bis zu maximal 10 Personen) im Hoamathaus Altenmarkt, Pfarr- , Wallfahrts- und Stille Nacht Museum Mariapfarr und Lungauer Heimatmuseum Tamsweg für einen frei wählbaren Tag.

