Bei der diesjährigen GartenLust - in einer der stimmungsvollsten und schönsten Schlossanlagen Österreichs, nahe am Attersee - wird vom Freitag, 18. bis Sonntag, 20. August wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Fachvorträgen und Live-Musik geboten. 140 Aussteller aus Kunsthandwerk, Design, Textil und Kulinarik bieten Ihnen Besonderes für Garten und Haus!

Eine der stimmungsvollsten und schönsten Schlossanlagen Österreichs liegt in Sankt Georgen im Attergau, Nahe am Attersee. Das wunderschöne, gepflegte Schloss wird privat bewohnt und die gesamte Schlossanlage ist nur bei der GartenLust einer größeren Öffentlichkeit zugänglich.

Es sind damit die Weichen gestellt, dass die Besucher:innen auch heuer wieder in einer unvergleichlichen Umgebung flanieren, shoppen, sich informieren und vor allem einkaufen können. Dabei werden von großen Gärtnereien ebenso wie von kleineren Spezialisten selbstgezogene Pflanzen, angeboten, hinzu kommen Verkäufer von allem, was man im Garten brauchen kann (Möbel, Werkzeug usw.). Bei der GartenLust gibt es aber darüber hinaus auch ein gesundes Maß an Textil- und Schmuckdesign, Kulinarik, Kunsthandwerk und Kunstobjekte. Es ist diese Mischung von Besonderem, Schönem und nicht immer Alltäglichem, was diese Verkaufsausstellung ausmacht.

Öffnungszeiten:



Freitag, 18. August: 10-18 Uhr

Samstag, 19. August: 10-18 Uhr

Sonntag, 20. August: 10-18 Uhr



Eintrittspreise:

Tageskarten: 10 Euro

Dauerkarte: 15 Euro

bis 16 Jahre Eintritt frei!

Mehr Info finden Sie hier!



SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen 10 x 2 Tageskarten für die GartenLust Schloss Kogl von Freitag, 18. bis Sonntag, 20. August 2023 (Termin nach Wahl).