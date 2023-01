Schlagerfans aufgepasst! Insgesamt singen 14-Top-Künstler aus der Schlagerszene die beliebtesten Schlager des Jahres und ihre Langzeithits exklusiv für das Publikum in Mallorca - und machen Ihren Traumurlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis! Jetzt mitspielen und 5-tägigen Aufenthalt im Mai 2023 auf Mallorca gewinnen!

Den Sternen ganz nah: Im Mai 2023 feiert "Schlagersterne Mallorca" Premiere. Schlagerfans aus Deutschland, Österreich und der Schweiz erwartet ein Rundum-sorglos-Paket aus Flug, Hotel, Transfer und einem einzigartigen Line-up.

Highlights der Reise sind zwei unvergessliche Schlagerabende am Mittwoch, 10., und Donnerstag, 11. Mai 2023, in der berühmten Open-Air-Location Coliseo Balear im Herzen von Palma. In Summe kommen Sie in den Genuss von ca. 540 Minuten Schlagermusik.

Sie können also an zwei Abenden hintereinander jeweils mehrere Stunden zu bester Schlagermusik schwelgen, tanzen und mitsingen - ohne irgendwelche Wiederholungen!

Präsentiert wird das neuartige Schlagerkonzept von den Incoming-Agenturen Travel Partner Group und MTS Globe zusammen mit Eurowings Holidays als Premium-Partner.

Mehr Infos: www.schlagersterne.com

SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen exklusiv ein Reisepaket für zwei Personen inklusive Flügen, Transfers, vier Hotelübernachtungen mit Halbpension sowie Eintritt zu den Schlagersternen nach Mallorca.

Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

1. Möglicherweise verwenden Sie einen veralteten Browser. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, eine aktuelle Browserversion zu nutzen.

Google Chrome

Firefox

2. Sie können mit Ihrer Mailadresse nur ein Mal teilnehmen.

Teilnahmeschluss ist Freitag, der 10. Februar 2023.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

