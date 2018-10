Am 22. Oktober feiert Schlumberger den "Tag des österreichischen Sekts" und ruft im Zuge dessen feierlich die Schlumberger Sparkling Week ins Leben.

Von 22. bis 28. Oktober werden Sektliebhaber in ganz Österreich in rund 50 Gastronomiebetrieben gegen Vorlage eines Gutscheines auf ein Glas Schlumberger eingeladen. Das Kick-Off-Event zur Schlumberger Sparkling Week findet bereits am Samstag, dem 20. Oktober, statt, wenn Schlumberger zum "Tag der offenen Kellertüren" in die Schlumberger Kellerwelten einlädt.

Den Gutschein sowie die teilnehmenden Partnerbetriebe finden Sie unter www.schlumberger.at

SN-CARD-Gewinnspiel:

Passend zu diesem prickelnden Anlass werden 3 Schlumberger Sparkling Magnum Flaschen (à 1,5 Liter) mit personalisiertem Namensetikett verlost.

Hier am Gewinnspiel teilnehmen.

Teilnahmeschluss ist der Sonntag, 28. Oktober 2018.

Quelle: SN