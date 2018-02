Shape of Water - Das Flüstern des Wassers

In "Shape of Water" verbindet Regisseur Guillermo del Toro Übernatürliches mit einer Liebesgeschichte zur Zeit des Kalten Krieges. Der für 13 Oscars nominierte Fantasyfilm ist ab 16. Februar in den Kinos zu sehen.

SN/© 2018 twentieth century fox “Shape of Water – Das Flüstern des Wasser” ab 16. Februar im Kino!