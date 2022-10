Am Sonntag, dem 6. November, organisieren Personal Fitness und die "Salzburger Nachrichten" wieder den SN-Skitag aufs Kitzsteinhorn: Mit der SN-Card gibt's den ersten Pistenspaß auf 3000 Metern zum Sondertarif um nur 32 Euro. Freuen Sie sich außerdem auf Gratistest der brandneuen Skimodelle von Atomic, Salomon etc. und auf 25 VIP-Packages!

Wintersportgenuss in allen Facetten.

Als einziges Gletscherskigebiet im Salzburger Land bietet das Kitz vom Herbst bis in den Frühsommer Wintersport. Bereits seit 7. Oktober ziehen Wintersportler die ersten Schwünge auf den weiten Gletscherhängen. Bis in den Frühsommer gibt es da Möglichkeiten in all seinen Facetten. Skifahrer, Snowboarder, Skitourengeher, Winterwanderer und Langläufer genießen ein vielseitiges Angebot.

Das SnowTime Winter Opening von 4. bis 6. November 2022:

Los geht"s mit dem Freeride Filmfestival am Freitag den 4. November. Hier werden fünf Ski- und Snowboardfilme gezeigt und die beiden Snowboard-Ikonen Xavier De Le Rue und Elias Elhardt sind vor Ort.

Am Samstag ist dann SnowTime Expert Talk mit Aksel Lund Svindal auf der Burg Kaprun.

Ski- & Snowboard Test . Interessierte können im Zuge der SnowTime-Tage die neuen Ski- und Snowboardmodelle der kommenden Wintersaison kostenlos testen.

. Interessierte können im Zuge der SnowTime-Tage die neuen Ski- und Snowboardmodelle der kommenden Wintersaison kostenlos testen. Fortgeschrittene haben die Möglichkeit bei Ski- & Snowboard-Workshops , ihr aktuelles Fahrkönnen von Experten analysieren zu lassen.

, ihr aktuelles Fahrkönnen von Experten analysieren zu lassen. Für Tourengehen gibt's an beiden Tagen auch die geführte Gipfeltour "Mein erster 3.000er" ; Seilgesichert gehts für trittsichere Teilnehmer von der Gipfelstation zum Gipfel des Kitzsteinhorn auf 3.203 Meter.

; Seilgesichert gehts für trittsichere Teilnehmer von der Gipfelstation zum Gipfel des Kitzsteinhorn auf 3.203 Meter. Beim F reestyle-Contest "Cash4Tricks" können Freeskier und Snowboarder für gelungene Tricks bares Geld kassieren.

können Freeskier und Snowboarder für gelungene Tricks bares Geld kassieren. Und wer an einem der SnowTime-Tage insgesamt 3.029 Höhenmeter über skiline.cc auf den Pisten sammelt, nimmt automatisch beim Höhenmeter-Gewinnspiel "Kitzsteinhorn SnowTime Cup" teil.



Programm & mehr Infos: www.kitzsteinhorn.at

SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten die Tageskarte beim SN-Skitag auf dem Kitzsteinhorn um nur 32 Euro bei Vorlage der SN-Card (pro SN-Card nur eine Ermäßigung möglich).

SN-Card-Gewinnspiel:

Die SN und Personal Fitness verlosen:

- 25 VIP-Packages für je 2 Personen am Sonntag, 6. November, auf dem Kitzsteinhorn (beinhaltet: Gratis-Tageskarte + VIP-Service)

Zusätzlich wird verlost:

- 1 x Personal-Fitness-Kurs (Skigymnastik) für 10 Wochen

Teilnahmeschluss ist Dienstag, der 1. November 2022.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

