SN-Kinopremiere: "Weißbier im Blut"

Das lange Warten hat ein Ende! Die erste Filmpremiere des Jahres ist der Startschuss: Nach langen Monaten des Lockdowns öffnen die Cineplexx-Kinos mit der brandneuen Krimikomödie "Weißbier im Blut" endlich wieder ihre Türen.

Am Sonntag, 20. Juni, laden das Cineplexx Salzburg Airport und die "Salzburger Nachrichten" zur exklusiven Kinopremiere von "Weißbier im Blut" (20.15 Uhr).

Ab 19.30 Uhr gibt's gratis Weißbier. Im Anschluss an den Film ist Stargast und Hauptdarsteller Sigi Zimmerschied live vor Ort.

Filminhalt: Der Duft von Kuhfladen weht über dem abgelegenen, hochverschuldeten Holznerhof, als Kommissar Kreuzeder (Sigi Zimmerschied) den Tatort betritt: In der Scheune unter dem Mähdrescher liegt - in ihre Einzelteile zerlegt - eine nicht zu identifizierende Leiche. Nur sehr widerwillig macht sich der einst beste Kommissar Niederbayerns an den Fall, denn inzwischen verbringt Kreuzeder seine Zeit statt am Schreibtisch lieber im Wirtshaus, wo er so ganz nebenbei das Herz der üppigen Kellnerin Gerda Bichler (Luise Kinseher) erobert. Eindruck macht der Kreuzeder auch auf die Polizeipsychologin Frau Dr. März (Brigitte Hobmeier), die seine Berufstauglichkeit überprüfen soll. Zwei Leichen später überträgt Kreuzeders Vorgesetzter, Kriminaloberrat Becker (Johannes Herrschmann), den Fall endgültig an den jungen Kollegen Klotz (David Zimmerschied). Aber das lockt den schrägen Ermittler mit der unkonventionellen Berufsauffassung und reichlich Weißbier im Blut nun doch aus der Reserve. Und damit fängt der Spaß erst richtig an...

Mehr Infos zum Film: www.cineplexx.at und https://tobis.de/film/weissbier-im-blut

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 50 x 2 Karten für "Weißbier im Blut" am Sonntag, 20. Juni 2021, um 20.15 Uhr im Cineplexx Airport Salzburg.

Teilnahmeschluss ist Dienstag, 15. Juni 2021.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

