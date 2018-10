SN-Skitag am Kitzsteinhorn

Am Sonntag, 4. November, geht's wieder zum SN-Skitag aufs Kitzsteinhorn - mit der SN-Card gibt's den ersten Pistenspaß zum Sondertarif um nur 25 Euro und den großen Gratistest der brandneuen Skimodelle von Atomic, Salomon und vieles mehr.

Als Salzburgs höchstgelegenes Skigebiet steht das Kitzsteinhorn für hundertprozentige Schneesicherheit von Oktober bis in den Frühsommer. Das Kitzsteinhorn mit seinen zahlreichen Angeboten bedeutet pure Freiheit auf 3000 Meter. Aber dem Maiskogel verfügt Kaprun über ein zweites - familienfreundliches - Skigebiet, das nun durch das Generationenprojekt direkt mit dem Gletscher verbunden wird. Als erster Schritt wird im Dezember 2018 die MK Maiskogelbahn, eine 10er Einseilumlaufbahn auf den Maiskogel eröffnet. Im Dezember 2018 wird auch das neue Kaprun Center eröffnet. Direkt im Ortszentrum gelegen, ist es nicht nur Talstation der neuen MK Maiskogelbahn, ab Dezember 2019 wird es auch der Startpunkt für die K-onnection zum Kitzsteinhorn sein. Erstmals wird dann Ski-in-Ski-out zum/vom Gletscher möglich sein. Das multifunktionale Gebäude vereint Kassen, einen modernen, großzügigen Sport- und Rentshop - sowie ein großzügiges Skidepot unter einem Dach. Im Depot können Gäste, die im Ort wohnen, bis zu 2.000 Skier und Schuhe deponieren und bequem zu Fuß oder mit Ski- und Dorfbus zu ihrem Hotel gelangen.

Neu heuer auch; Skiline-Höhenmeter-Terminals an den Talstationen, mit Skiline können Sie die gefahrenen Höhenmeter und Pistenkilometer Ihres Skitages als Höhenmeterdiagramm abrufen, dazu eine Skimovie-Strecke bei den Kitzliften und ein Speedcheck an der Kristallbahn.

Egal ob Carven auf den weiten Pisten, Powdern auf den herrlichen Freeride-Routen oder die Nutzung des Freestyle-Angebots schon im Glacier Park ab Oktober oder Skitouren: Das Kitzsteinhorn steht für Wintersport in seiner ganzen Vielfalt.

Die "Salzburger Nachrichten" und Personal Fitness organisieren am Sonntag, 4. November, wieder den schon traditionellen SN-Skitag aufs Kitz:

SN-Card-Vorteil:

- Tageskarte zum SN-Vorzugspreis von 25 Euro - einfach SN-Card an der Liftkassa vorweisen (pro SN-Card nur eine Ermäßigung möglich)

- Gratis-Test der neuen Skimodelle 2018/19 von Atomic, Salomon etc. (bitte Personalausweis mitnehmen)

SN-Card-Gewinnspiel:

Die "Salzburger Nachrichten" und Personal Fitness verlosen außerdem:

- 25 x 2 VIP-Packages für den SN-Skitag am Sonntag, dem 4. November 2018, auf dem Kitzsteinhorn.

Das VIP-Paket beinhaltet:

- Gratis Tageskarte + VIP-Service

- Gratis Skitest der neuen Ski-Modelle von Atomic, Salomon etc.

Zusätzlich werden verlost:

- 1 Atomic Premium-All-Mountain-Helm + Skibrille

- 1 x Personal-Fitness-Kurs für 10 Wochen

Mehr Infos zum Kitzsteinhorn: www.kitzsteinhorn.at

Hier am Gewinnspiel teilnehmen.

Teilnahmeschluss ist der Dienstag, 30. Oktober 2018.

