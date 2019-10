SN-Skitag am Kitzsteinhorn

Am Sonntag, dem 10. November, geht's zum SN-Skitag aufs Kitzsteinhorn: Mit der SN-Card gibt's den ersten Pistenspaß zum Sondertarif um nur 26 Euro. Und zusätzlich dürfen sich die Teilnehmer auf den großen Gratistest der brandneuen Skimodelle von Atomic, Salomon und anderen Marken freuen.

Seit 12. Oktober ist Skibetrieb am Gletscher, und auch die Saisonkarten Super Ski Card und Ski ALPIN CARD sind wieder gültig.

Ski-in-Ski-out vom Kapruner Ortszentrum bis aufs Kitz auf über 3000 Meter.

Ski-in-Ski-out bietet noch mehr Komfort: Vom Ortszentrum Kaprun geht es direkt über den Familienberg Maiskogel zum einzigen Gletscherskigebiet Salzburgs - mit hundertprozentiger Schneesicherheit von Oktober bis in den Frühsommer - auf das Kitzsteinhorn und wieder zurück nach Kaprun.

WOW - 8. bis 10. November 2019

Das WOW Music- und Wintersportfestival geht heuer in die sechste Auflage. Da werden Zell am See-Kaprun und das Gletscherskigebiet Kitzsteinhorn zur Party- und Actionhochburg der Alpen. Feinstes Line-Up am Abend auf der Main-Stage in Kaprun und Action tagsüber am Gletscher.

ALPIN CARD

Weiters ist das Kitzsteinhorn ab Winter 2019/20 auch Teil des ALPIN CARD Ticketverbundes - Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, Schmittenhöhe in Zell am See und Kitzsteinhorn Kaprun. Die neue Ski ALPIN CARD beinhaltet insgesamt 408 Pistenkilometer und 121 Anlagen; inklusive Schneegarantie am Gletscher.

Mehr Infos: www.kitzsteinhorn.at

Die "Salzburger Nachrichten" organisieren am Sonntag, dem 10. November, wieder den traditionellen SN-Skitag aufs Kitz:

- Tageskarte zum SN-Vorzugspreis von 25 Euro - einfach SN-Card an der Liftkassa vorweisen (pro SN-Card nur eine Ermäßigung möglich)

- Gratis-Test der neuen Skimodelle 2019/20 von Atomic, Salomon etc. (bitte Personalausweis mitnehmen)

SN-Card-Gewinnspiel:

Die "Salzburger Nachrichten" und Personal Fitness verlosen:

- 25 VIP-Packages für 2 Personen am Sonntag, 10. November, auf dem Kitzsteinhorn

Das VIP-Paket beinhaltet:

- Gratis Tageskarte + VIP-Service

- Gratis Skitest der neuen Ski-Modelle von Atomic, Salomon etc.

- 1 x Personal-Fitness-Kurs für 10 Wochen

Teilnahmeschluss ist der Montag, 4. November 2019.

