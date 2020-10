SN-Skitag am Kitzsteinhorn

Am Sonntag, dem 8. November, geht's wieder zum beliebten SN-Skitag aufs Kitzsteinhorn: Mit der SN-Card erhalten Sie den ersten Pistenspaß zum Sondertarif um nur 27 Euro. Außerdem werden 25 VIP-Packages verlost!

Wintersportler und Ausflugsgäste kommen auf dem Kitzsteinhorn in der Region Zell am See-Kaprun in einen Natur- und Sportgenuss der Extraklasse. Salzburgs einziges Gletscherskigebiet besticht durch seine Vielfalt des Wintersports.

SNOW HOW DAYS

Die Snow-How Days am 7. & 8. November 2020 stehen ganz im Zeichen der neuesten Wintersporttrends. An diesem Wochenende haben alle Wintersportler am Kitzsteinhorn die Gelegenheit, kostenlos die neuesten Skimodelle 2021 von Atomic, Salomon und andere Marken zu testen. Wertvolle Tipps von Profis erhält man bei den Workshops der Kapruner Skischulen sowie beim Bründl Sports "Wachs- und Skiservicekurs".

Part of Ski ALPIN CARD

Das Kitzsteinhorn ist Teil des Ski ALPIN CARD Ticketverbundes - Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, Schmittenhöhe in Zell am See und Kitzsteinhorn Kaprun. Die Ski ALPIN CARD beinhaltet insgesamt 408 Pistenkilometer und 121 Anlagen und ist bereits seit 10 Oktober gültig; inklusive Schneegarantie am Gletscher.

Mehr Infos: www.kitzsteinhorn.at

SN-Skitag am 8. November

Ob Carven, Freestylen oder Skitouren gehen: Das Kitzsteinhorn bietet schon jetzt eine Vielfalt an Wintersportmöglichkeiten. Die "Salzburger Nachrichten" organisieren am Sonntag, dem 8. November, wieder den traditionellen SN-Skitag aufs Kitz:

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten die Tageskarte beim SN-Skitag auf dem Kitzsteinhorn um nur 27 Euro statt 56 Euro (nur bei Vorlage der SN-Card, pro SN-Card ist nur eine Ermäßigung möglich).

- Gratistest der neuen Skimodelle 2020/21 von Atomic, Salomon etc. (bitte Personalausweis & Mund-Nasenschutz mitnehmen)

SN-Card-Gewinnspiel:

Die "Salzburger Nachrichten" und Personal Fitness verlosen:

- 25 VIP-Packages für 2 Personen am Sonntag, 8. November, auf dem Kitzsteinhorn

Das VIP-Paket beinhaltet:

- 2 x Gratis-Tagesskipass + VIP-Service

- Gratis-Skitest der neuen Ski-Modelle von Atomic, Salomon etc.

Teilnahmeschluss ist der Montag, 2. November 2020.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

