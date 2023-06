Fit für den Sommer!

Entdecken Sie die neuesten Produkte für einen fitten & gesunden Lifestyle von Paulina Wallner. Machen Sie beim Sommergewinnspiel mit und gewinnen Sie mit etwas Glück Top-Fitness-Accessoires für die perfekten Workouts zu Hause!

Mit ihrer neuen Fitnessmarke CONFITLY möchte die Salzburger Fitness-YouTuberin Paulina Wallner all das verwirklichen, was einen fitten Lifestyle erleichtert. Gleichzeitig sollen schöne und besondere Produkte Freude und Motivation zu Ihnen nach Hause bringen. "Confitly" steht für Confidence und Fitness, für Selbstvertrauen, Zuversicht und Leichtigkeit.

Kürzlich erschien auch ihr erstes eigenes Kochbuch. Das Besondere: Alle Fitness-Rezepte in ihrem Kochbuch sind regional & saisonal. Die Gerichte benötigen kein weit gereistes Superfood aus aller Welt, sondern ganz im Gegenteil. Paulina stellt die regionale Küche in den Vordergrund und zeigt, was unsere heimischen Produkte zu bieten haben.

Mehr Infos & Onlineshop: www.confitly.com

SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen exklusiv 3 x Kochbuch "Soulfood & Superfood" 1 x Fitnessmatte & Hula Hoop Bundle und 1 x XXL Bundle mit Fitnessmatte, Hula Hoop, Fitnessbänder kurz & lang.