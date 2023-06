Großes Sommerkonzert in der Salzburgarena

Kinder- & Jugendphilharmonie meets Hollerstauden. Wir verlosen 3 x 2 VIP-Tickets für das große Sommerkonzert am Donnerstag, 22. Juni, um 18 Uhr in der SN-Loge der Salzburgarena (inklusive Catering).

Erstmals wird die im Jahr 2023 gegründete Kinder- & Jugendphilharmonie Salzburg unter der Leitung von Elisabeth Fuchs in der Salzburgarena auftreten! Auf der Bühne musizieren über 80 Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 18 Jahren. Zu hören ist in der ersten Hälfte ein Sommermix aus Best of Klassik und Filmmusik.

Im zweiten Teil des Abends performen die jungen Musiker:innen mit den drei singenden Pinzgauerinnen "Die Hollerstauden"! Neben "Mensch ärger di net", "Des und Dos", "I leb von Luft und Liebe", "Du bist für mi Hoamat" steht natürlich auch der Welthit "Des passt mir so", eine Cover-Version von Despacito, mit der die Hollerstauden 2017 einen Megahit landeten, auf dem Programm.

Hollerstauden · Eva Gschwandtner · Vera Egger · Eva Gruber

Elisabeth Fuchs · Dirigentin

Kinder- & Jugendphilharmonie Salzburg

DO · 22. Juni 2023 · 18.00 Uhr

Salzburgarena, Salzburg

Kartenpreise: 14 € bis 24 €

Veranstalter · Karten: Philharmonie Salzburg

Voraussichtliche Konzertdauer 120 Minuten. Konzerte mit Pause.

SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen 3 x 2 VIP-Tickets für das große Sommerkonzert "Kinder- & Jugendphilharmonie meets Hollerstauden" am Donnerstag, 22. Juni 2023, um 18 Uhr (Einlass ab 16 Uhr) in der SN-Loge der Salzburgarena (inklusive Catering).