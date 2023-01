Singles aufgepasst: Finden Sie Ihre große Liebe, eine neue Freundin oder einen neuen Freund am Valentinstag im Cineplexx Salzburg. Erleben Sie den Valentinstag mal anders! Jetzt mitspielen und gewinnen!

Ihr Dating wird leichter und unterhaltsamer gemacht, denn nach dem Speed Dating seht entspannt einen Film Eurer Wahl an. Easy Kennenlernen, Plaudern, Lachen und Flirten im Kino. Nach dem Dating könnt Ihr entscheiden, ob Euch der Sinn nach Romantik, Thriller oder Comedy steht. Verbringt Valentinstag gemeinsam mit anderen Singles im Cineplexx Graz, Salzburg oder im Village Cinema Wien.

SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen 10 Plätze für die Teilnahme am Speed Dating plus Kinotickets für einen Film der Wahl am Valentinstag (Dienstag, 14. Februar 2023, 18.30 Uhr).

Zur Auswahl stehen die Filme "Magic Mike", "What love got to do with it", "Knock at the cabin" oder "Perfect addiction".

Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 5. Februar 2023.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

