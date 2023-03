Erleben Sie die deutschen Kultbands mit allen Hits live im Doppelpack am 18. April 2023 in der Salzburgarena! Wir verlosen exklusiv 4 x 2 Tickets an unsere Abonnent:innen!

BILD: SN/TIM-WILHELM Spider Murphy Gang und Münchener Freiheit, diese beiden Kultbands bringen in einem Doppelkonzert ihre bekanntesten Songs auf die Bühne – ein dreistündiges Fest für alle Fans der 80er! BILD: SN/MARTIN HANGEN Spider Murphy Gang und Münchener Freiheit, diese beiden Kultbands bringen in einem Doppelkonzert ihre bekanntesten Songs auf die Bühne – ein dreistündiges Fest für alle Fans der 80er!

Spider Murphy Gang und Münchener Freiheit, diese beiden Kultbands bringen in einem Doppelkonzert ihre bekanntesten Songs auf die Bühne - ein dreistündiges Fest für alle Fans der 80er! Es erwarten uns zwei herausragende deutsche Bands, deren Alben sich bereits seit Generationen in den Schränken zahlreicher Musikliebhaber befinden. Es wird eine Achterbahn der Gefühle von "Skandal im Sperrbezirk" bis "Ohne dich (schlaf ich heut Nacht nicht ein)" - die Bühne wird mal zur Partymeile und mal zu einem Ort voller Romantik. Hier geht's zum SN-Card-Vorteil SPIDER MURPHY GANG & MÜNCHENER FREIHEIT

3 Stunden alle Hits - live

Dienstag, 18. April 2023

Salzburgarena

19.30 Uhr Mehr Infos SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen 4 x 2 Tickets für das Konzert der Spider Murphy Gang & Münchener Freiheit am 18. April 2023 um 19.30 Uhr in der Salzburgarena.

Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

Möglicherweise verwenden Sie einen veralteten Browser. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie auf eine aktuelle Browserversion zu nutzen.

Google Chrome

Firefox Teilnahmeschluss ist Mittwoch, der 5. März 2023. Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

Exklusive Vorteile für Abonnenten SN-Card-Partner werden