Ein Tag, vollgepackt mit Musik und Lebensfreude! Mehr als 20 Livebands machen am Samstag, dem 2. Juli, die Altstadt ab 14 Uhr zur Bühne - von Headline Mono & NIkitaman bis zu Gstanzl-Star Renate Maier. Alles bei freiem Eintritt! Als VIP-Gast des "Club 824" am Schöndorferplatz erleben Sie das Festival in ganz besonderer Atmosphäre.

Es wird wieder gefeiert in der Salz- und Keltenstadt: Am Samstag, dem 2. Juli, ab 14 Uhr geht das große Halleiner Stadtfest unter dem Motto "824 Jahre Hallein" über die Bühne. Es ist ein Stadtfest mit Festival-Charakter - bei kostenlosem Eintritt. Veranstaltet wird das Stadtfest von der Stadt Hallein und dem Tourismusverband Hallein/Bad Dürrnberg.

Rock, Gstanzl und Volksmusik: Hallein bringts zusammen Die musikalische Bandbreite des Stadtfestes ist groß und spiegelt die Vielfalt wider, für die Hallein bekannt ist. Ob Blues Rock aus Nordamerika oder österreichischer Punkrock, Halleiner Bürgerkorpskapelle oder Wiener Indierock, Rockabilly aus Berlin oder Gstanzl-Star Renate Maier aus Bayern: Hallein bringts zusammen. Headliner des Abends ist Mono & Nikitaman. Die Band, die sich ursprünglich mit Dancehall-Reggae einen Namen gemacht hat, wird unter anderem Songs aus ihrem aktuellen Album "Autonome Zone" zum Besten geben - eine Ode auf das Leben in fünfzehn Akten.

"Club 824": Stadtfest mit "Extrazuckerl" Bespielt werden beim Halleiner Stadtfest insgesamt acht Plätze bzw. Gassen: der Bayrhamerplatz, Kornsteinplatz, Pflegerplatz, Florianiplatz und Oberer Markt, sowie die Metzgergasse und die Kuffergasse. Am Schöndorferplatz findet wieder der "Club 824", der bereits 2019 - beim letzten Stadtfest - auf große Begeisterung gestoßen ist. Das Besondere: Unternehmen oder Privatpersonen können Tische für jeweils zehn Personen (Tische ab 1.500 Euro) kaufen. Auch Einzeltickets à 150 Euro pro Person sind erhältlich. In den Preisen inkludiert sind ein exklusives Catering von Genussdealer Hallein, Konsumation von der Red Bull-Cocktail-Bar, Wein sowie Bier vom Stiegl-Gut Wildshut (alles inklusive von 17.00 bis 24.00 Uhr). Kontakt für VIP-Reservierung & weitere Infos:

Tourismusverband Hallein ● Bad Dürrnberg

Mauttorpromenade 6

5400 Hallein

Tel.: +43 6245 85 394

E-Mail: office@hallein.com

www.hallein.com SN-Card-Gewinnspiel:

Die SN verlosen exklusiv 4 x 2 Gratis-Plätze beim Stadtfest Hallein am 2. Juli 2022 im "Club 824" inklusive Catering (17 bis 24 Uhr).

Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

Möglicherweise verwenden Sie einen veralteten Browser. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, eine aktuelle Browserversion zu nutzen.

Google Chrome

Firefox Teilnahmeschluss ist Dienstag, 27. Juni 2022. Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht. Über die SN-Card SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.