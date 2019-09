Steirischer Herbst '19

Der Steirische Herbst ist ein internationales Festival für zeitgenössische Kunst, das vom 19. September bis 13. Oktober in der Steiermark stattfindet.

Am 19. September eröffnet der steirische herbst '19 seine Tore in Graz und der Steiermark. Unter dem Titel "Grand Hotel Abyss" - eine treffende Metapher, die der Philosoph Georg Lukács prägte - präsentiert das Festival bis 13. Oktober eine umfassende Betrachtung des Hedonismus in unruhigen Zeiten.

Die verschiedenen künstlerischen Beiträge bilden ein dicht gewobenes Narrativ, das sich in Form einer erweiterten Gesamtausstellung auf rund 30 Orte in Graz und der Steiermark erstreckt. Grand Hotel Abyss zeigt Arbeiten von mehr als 40 Kunstschaffenden bzw. Künstler-Kollektiven.

Eine frei zugängliche Eröffnungszeremonie am 19. September im Grazer Landhaushof bildet den Auftakt. Der Rede der Intendantin und Chefkuratorin Ekaterina Degot folgt ein politisches Oratorium, das von Zorka Wollny inszeniert wird. Ab 19 Uhr setzt sich die Eröffnung im Grazer Congress fort.

Mit dabei sind Cibelle Cavalli Bastos (Poster aus der Serie Sonja Khalecallonin Las Venus Resort Palace Hotel, 2010), Jakob Lena Knebl, Markus Pires Mata, Jule Flierl, Manuel Pelmus, Das Planetenparty Prinzip, Alexander Brener und Barbara Schurz, Elmgreen & Dragset, Gernot Wieland sowie Erna Ómarsdóttir & Valdimar Jóhannsson. Den Abschluss bildet ein Konzert von Fatima Spar & The Freedom Fries.

Programminfos:www.steirischerherbst.at

Tickets:www.steirischerherbst.at/tickets



