Mozart+Fest mit den Stars der Klassik - mitspielen und Konzerttickets gewinnen!

Feiern Sie mit uns das neue Mozarteum! Das Mozart+Fest von 20. bis 23. Oktober 2022 zelebriert einen Meilenstein in der über 140-jährigen Geschichte der Stiftung Mozarteum Salzburg: Nach zwei Jahren Bauzeit wird das neue Foyergebäude eröffnet und gleichzeitig ist die erste Etappe der Renovierung des Großen Saals abgeschlossen.

Leif Ove Andsnes und das Mahler Chamber Orchestra, Lisa Batiashvili (Bild unten), François Leleux und das Chamber Orchestra of Europe, Christina Pluhar und ihr Ensemble L'Arpeggiata, Mitglieder der Wiener Philharmoniker, Sarah Willis und das Orquesta del Lyceum de La Habana sowie eine illustre Sängerschar, angeführt von Rolando Villazón (Bild oben): Das Mozart+Fest bietet Starglanz zur Eröffnung des "neuen" Mozarteums mit nicht weniger als sieben Konzerten innerhalb eines einzigen langen Wochenendes. Begleitet wird das musikalische Fest am Samstag, 22. Oktober, in der Villa Vicina von allerlei musikalischen Attraktionen und Mitmachaktivitäten für alle - von Familien bis zu Junggebliebenen jeglichen Alters!

SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen außerdem 58 x 2 Tickets für sieben Mozart+Fest-Konzerttermine von Donnerstag, 20., bis Sonntag, 23. Oktober 2022 (Detailinfos auf www.mozarteum.at).

Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf - nach Verfügbarkeit - im Kartenbüro der Stiftung Mozarteum Salzburg.

Kontakt und weitere Informationen:

Kartenbüro der Stiftung Mozarteum Salzburg

Montag bis Freitag von 10.00 bis 13.00 Uhr

Theatergasse 2

5020 Salzburg

Tel: +43 (0) 662 / 87 31 54

www.mozarteum.at



