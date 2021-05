Stilvolle Pasta-Pakete von Corticella

Für italienisches Flair in den eigenen vier Wänden verlosen wir 10 Pasta-Pakete - bestehend aus stilvollen Corticella Sorten, einer hochwertige Pasta-Servierschale und einem stylischen Spaghetti-Löffel. Jetzt mitspielen und mit etwas Glück gewinnen!

Corticella steht für Pasta in bester Qualität, wird sie doch seit über 70 Jahren nach traditioneller Rezeptur produziert und aus erlesenem Hartweizengrieß hergestellt.

Verpackt werden die Nudeln in hochwertigen Kartonagen mit Sichtfenster. Besonders auffällig, kommt Corticella doch aus dem Modehotspot Italien, ist die stilvolle Farbkombination aus zeitlosem Dunkelblau und edlem Dunkelrot.

Das Sortiment der italienischen Traditionsmarke umfasst in Österreich Farfalle N°84, Rigatoni N°45, Fusilli N°64, Spaghetti N°4 und Penne Rigate N°11 und bringt so stilvolle Abwechslung auf unsere Teller - ab sofort exklusiv bei Billa und Billa Plus in der 500g Packung zum unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis von 1,29 Euro erhältlich.

SN-Card-Gewinnspiel:

Teilnahmeschluss ist der Dienstag, 1. Juni 2021.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.



