Teilnahme am FC-Red-Bull-Salzburg-PASSSPIEL gewinnen

Bereits zum sechsten Mal veranstaltet der FC Red Bull Salzburg in den Räumlichkeiten des Casinos Salzburg in Kleßheim das Pokerturnier PASSSPIEL. Dort wird wieder an acht Tischen gepokert, elf Spieler der Salzburger Mannschaft als Teamcaptains und viele Fans des FC Red Bull Salzburg setzen dann wieder ihre Pokerfaces auf.

Die "Salzburger Nachrichten" suchen auch heuer wieder ein achtköpfiges Fan-Team, das am Abend des 5. Februar 2020 den Stars Paroli bietet und nach dem zweiten Turnierplatz 2019 vielleicht sogar den Turniersieg erringt. Verlost werden insgesamt acht Turnierplätze (inkl. Begleitung) zum Pokerturnier am Mittwoch, dem 5. Februar 2020. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt. WICHTIG: Es dürfen ausschließlich volljährige Personen am Gewinnspiel teilnehmen!

Im Falle eines Gewinns bitte unbedingt einen gültigen Lichtbildausweis (auch für die Begleitperson!) zum PASSSPIEL-Finale im Casino Salzburg mitnehmen. Teilnahmeschluss ist der 29. Januar 2020.