Filmtipp: "The Expendables 4"

Mit "THE EXPENDABLES 4" kommt am 21. September der nächste Actionhit mit Sylvester Stallone aka. Barney Ross und Jason Statham als Lee Christmas in die Kinos! Wir verlosen zum Filmstart Goodies!

BILD: SN/2023 LEONINE Am 21. September startet der Actionfilm und neue Teil der Expendables-Action-Reihe: „THE EXPENDABLES 4“. Das Erfolgsfranchise kehrt zurück: 'The Expendables' geht mit den Action-Superstars Jason Statham, Sylvester Stallone, Tony Jaa und Dolph Lundgren in die Verlängerung! BILD: SN/2023 LEONINE Am 21. September startet der Actionfilm und neue Teil der Expendables-Action-Reihe: „THE EXPENDABLES 4“. Das Erfolgsfranchise kehrt zurück: 'The Expendables' geht mit den Action-Superstars Jason Statham, Sylvester Stallone, Tony Jaa und Dolph Lundgren in die Verlängerung! BILD: SN/2023 LEONINE Am 21. September startet der Actionfilm und neue Teil der Expendables-Action-Reihe: „THE EXPENDABLES 4“. Das Erfolgsfranchise kehrt zurück: 'The Expendables' geht mit den Action-Superstars Jason Statham, Sylvester Stallone, Tony Jaa und Dolph Lundgren in die Verlängerung! BILD: SN/2023 LEONINE Am 21. September startet der Actionfilm und neue Teil der Expendables-Action-Reihe: „THE EXPENDABLES 4“. Das Erfolgsfranchise kehrt zurück: 'The Expendables' geht mit den Action-Superstars Jason Statham, Sylvester Stallone, Tony Jaa und Dolph Lundgren in die Verlängerung!

Kurzinhalt: Ausgerüstet mit sämtlichen Waffen, die sie in die Finger bekommen können, und den Fähigkeiten sie auch zu benutzen, sind die Expendables DAS ultimative Verteidigungs-Team - sie werden gerufen, um die Welt zu retten, wenn alle anderen Optionen vom Tisch sind. Die Söldnertruppe um Barney Ross (Sylvester Stallone) tritt nun an für einen letzten großen Auftrag, bei dem Lee Christmas (Jason Statham) Verantwortung übernehmen muss. An seiner Seite: Jede Menge neuer Teammitglieder mit ausgefallenen Kampf-Stilen und Taktiken. Der Countdown läuft heiß…

SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen zum Filmstart von "The Expendables 4" drei Packages - bestehend aus je zwei Kinogutscheine und ein T-Shirt.

Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

Möglicherweise verwenden Sie einen veralteten Browser. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie auf eine aktuelle Browserversion zu nutzen.

Google Chrome

Firefox Teilnahmeschluss ist Donnerstag, 21. September 2023. Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht. Exklusive Vorteile für Abonnenten

SN-Card-Partner werden