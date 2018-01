Als der Mord an ihrer Tochter nicht aufgeklärt wird, stellt eine verzweifelte Mutter drei Plakattafeln auf, die den Polizeichef der Stadt anklagen - die Tragikomödie ist ab 26. Jänner im Kino zu sehen!

Kurzinhalt:

"Three billboards outside ebbing, Missouri" ist ein schwarz-komödiantisches Drama von Oscar™-Preisträger Martin McDonagh (BRÜGGE SEHEN - UND STERBEN). Nachdem im Mordfall ihrer Tochter Monate vergangen sind, ohne dass ein Schuldiger gefasst wurde, wagt Mildred Hayes (Oscar™-Preisträgerin Frances McDormand) einen mutigen Schritt. Sie bemalt drei an der Straße gelegene Außenflächen, die in die Stadt führen, mit kontroversen Sprüchen, die an William Willoughb(Oscar™-Nominierter Woody Harrelson), den ehrenwerten Polizeichef, gerichtet sind. Als sein stellvertretender Sheriff Dixon (Sam Rockwell), ein unreifes Muttersöhnchen mit Neigung zur Gewalt, sich einmischt, verschärft sich der Kampf zwischen Mildred und Ebbings Gesetzeshütern nur noch weiter.

Ab Freitag, 26. Jänner 2018 nur im Kino!

(SN)